2019-01-25T15:53:00+03:00
Общество

Ростовчанин Борис Павлицкий примет участие в инновационном конкурсе

Рационализаторы Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода (РЭРЗ, входит в Группу компаний «ЛокоТех») станут участниками молодежного конкурса инновационных проектов «Точки роста-2019»
Дмитрий Скриган
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Борис Павлицкий. Фото: Дмитрий СкриганБорис Павлицкий. Фото: Дмитрий Скриган
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Молодой специалист ростовского завода - технолог Борис Павлицкий - примет участие в конкурсе не в первый раз. В этом году на разработку рационализаторского предложения его вдохновило создание Корпоративного Университета «ЛокоТех», система обучения в котором будет построена с учетом потребностей компании-работодателя. Борис предложил креативный вариант обучения специалистов завода – внедрение «Визуальных пошаговых инструкций». Реализация такого подхода позволит повысить не только квалификацию действующих работников, но и обеспечить эффективный ввод молодых специалистов в производственный ритм предприятия.

- Уделяя большое внимание развитию рационализаторского движения, «ЛокоТех» поддерживает интерес молодых сотрудников к филиалу и всей компании в целом. Убежден, что проект «Точки роста» - это мощный фактор развития потенциала коллектива, отмечает Борис Павлицкий.

На Ростовском-на-Дону электровозоремонтном заводе он работает менее года, однако в железнодорожной отрасли молодой специалист далеко не новичок – до прихода на завод работал в структуре ОАО «РЖД». Кроме того, является кандидатом технических наук, что позволяет не только решать ежедневные производственные задачи, но и участвовать в мероприятиях, направленных на улучшение производственных процессов.

Напомним, «Точки роста» - молодежный конкурс инновационных проектов «ЛокоТех», реализуемый с целью популяризации научно-технической и инновационной деятельности среди молодых работников компании, а также студентов университетов путей сообщения.

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