«Не трать время в пустую на этих куриц, занимайся собой»: Поклонники вступились за беременную Викторию Лопыреву
Вот уже почти месяц, как в Сети не утихает скандал вокруг самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой. Вначале появилась информация о беременности красавицы, а после стало известно и имя будущего отца. Им оказался известный бизнесмен, который уже был женат. В итоге хейтеры набросились на Викторию с обвинениями: "мол, разлучница, чужого мужа из семьи увела". Под каждым фото ростовчанки сотни комментариев. В них одни осуждают модель:
- Снимите розовые очки. Таких улыбчивых как вы очень много. Так что выходите замуж скорей, а мы будем уводить вашего мужа, - пишут хейтеры.
Другие, напротив, отвечают им достаточно резко:
- Если бы вы могли увести у Вики мужа, вы бы тут не сидели, не тешьте себя надеждами.
Однако большинство поддерживают Викторию:
- Не переживайте! Если вы по настоящему любите, то любовь оправдывает все и прощает все! Все будет хорошо! Не читайте плохие комменты. Будьте счастливы! Вы красавица и умница!
Или вот: «Не трать время в пустую на этих куриц, занимайся собой».
Судя по всему, красавица не очень обращает внимание на сплетни вокруг своей персоны, будущая мама активно гуляет, встречается с подругами и готовится к предстоящему рождению малыша.