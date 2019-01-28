2019-01-28T15:03:32+03:00
Общество

«Не трать время в пустую на этих куриц, занимайся собой»: Поклонники вступились за беременную Викторию Лопыреву

А ее фото становятся еще более откровенными
ГОШЕВ Игорь
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Вот уже почти месяц, как в Сети не утихает скандал вокруг самой сексуальной блондинки России. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Вот уже почти месяц, как в Сети не утихает скандал вокруг самой сексуальной блондинки России. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Вот уже почти месяц, как в Сети не утихает скандал вокруг самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой. Вначале появилась информация о беременности красавицы, а после стало известно и имя будущего отца. Им оказался известный бизнесмен, который уже был женат. В итоге хейтеры набросились на Викторию с обвинениями: "мол, разлучница, чужого мужа из семьи увела". Под каждым фото ростовчанки сотни комментариев. В них одни осуждают модель:

- Снимите розовые очки. Таких улыбчивых как вы очень много. Так что выходите замуж скорей, а мы будем уводить вашего мужа, - пишут хейтеры.

lopyrevavikalopyrevavika
Life is tricky baby, stay in your magic... V
40955 отметок «Нравится»173 комментариевInstagram

Другие, напротив, отвечают им достаточно резко:

- Если бы вы могли увести у Вики мужа, вы бы тут не сидели, не тешьте себя надеждами.

Однако большинство поддерживают Викторию:

- Не переживайте! Если вы по настоящему любите, то любовь оправдывает все и прощает все! Все будет хорошо! Не читайте плохие комменты. Будьте счастливы! Вы красавица и умница!

Или вот: «Не трать время в пустую на этих куриц, занимайся собой».

Судя по всему, красавица не очень обращает внимание на сплетни вокруг своей персоны, будущая мама активно гуляет, встречается с подругами и готовится к предстоящему рождению малыша.

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