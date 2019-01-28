«Ммм, такая пташка»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова станцевала на пляже в купальнике

СЕГОДНЯ 17:12 2019-01-28T17:12:09+03:00

Видео «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой из Ростова-на-Дон, которая в купальнике станцевала на пляже, набирает тысячи лайков. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.

И рассказала, кто для нее самый лучший фотограф

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Видео «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой из Ростова-на-Дону, которая в купальнике станцевала на пляже, набирает тысячи лайков. При этом красавица поделилась с подписчиками: кто автор ее фото и видео.

- Меня часто спрашивают, кто делает тебе фото? - написала она. - Ответ прост: он. К слову, помню как в первое время я не попадала в кадр в полном объеме: то ноги обрезаны, то я не посередине, или фото сверху, что даже со своим ростом 176 сантиметров я выглядела как карлик.

В итоге, почти полтора месяца курса молодого бойца : как сделать фото, чтоб «Валечка не вынесла мозг» и отличный результат.

- К слову теперь он может за пять минут сделать 500 фото, и одно точно будет супер, - признается модель. - А иногда он, как в этот день, случайно путает фото с видео. Но получилось очень даже.

rasulova_valentina Меня часто спрашивают, кто делает тебе фото?

Поклонники в свою очередь назвали видео «Ммм, такая пташка» и поделились своими историями.

- Мой учит меня. При знакомстве с его родителями выяснилось, что мама учила его в детстве как ее надо фотографировать. Вот он и умеет, - призналась одна из них.