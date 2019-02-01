2019-02-01T11:45:53+03:00
Общество

Погода на февраль 2019 в Ростове-на-Дону: обещают тепло и без шокирующих осадков

Выясняем, какая погода ожидается в Ростове-на-Дону в феврале 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ожидается в Ростове-на-Дону в феврале 2019. Фото: ГОПАЛО Ольга.Выясняем, какая погода ожидается в Ростове-на-Дону в феврале 2019. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Погода на февраль 2019 в Ростове-на-Дону: обещают тепло и без шокирующих осадков. Если верить прогнозам синоптиков, жителей донской столицы ожидает относительно теплый последний зимний месяц. Правда, по данным метеорологов, стартует он с дождя.

Во второй половине дня, 1 февраля, ожидаются осадки и плюс три градуса выше нуля. Зато ближайшие выходные обещают быть теплыми и солнечными: в среднем плюс восемь тепла.

Начиная, с 6 февраля в донскую столицу придут осадки в виде мокрого снега и дождя. К субботе, 9 января, температура воздуха опустится до минус двух.

Третья неделя февраля начнется с минусовых температур. Так, 11 и 12 февраля - минус шесть и минус три градуса, соответственно. В среду, 13 февраля, уже нулевая температура, а потом снова столбики уличных термометров уйдут в плюс.

До конца февраля - от нуля до плюс четырех градусов Все эти дни, как обещают метеорологи, будет солнечно и без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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