2019-02-03T19:41:20+03:00
Происшествия

В Ростовской области спасатели вытащили из воды провалившихся под лед троих рыбаков

Инцидент произошел на Веселовском водохранилище
Александр СТЕПАНОВ
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Рыбалка на льду - дело крайне опасное. Фото: ГУ МЧС по РО.Рыбалка на льду - дело крайне опасное. Фото: ГУ МЧС по РО.
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Сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС России спасли в воскресенье, 3 февраля, трех рыбаков, провалившихся под лед на Веселовском водохранилище.

- Это произошло в Сальском районе — вблизи поселка Степной Курган, - сообщили в региональном главке МЧС.

На самом деле, рыбакам, которые оказались в ловушке в холодной воде, просто повезло — если бы помощь подоспела чуть позже, шансов спасти из просто бы не было. Когда прибыли спасатели, мужчины (37, 36 и 23 года) из последних сил держались за кромку льда.

Их вытаскивали по одному, с помощью веревки, для чего приходилось подползать к ним по хрупкой поверхности максимально близко, чтобы потом поднимать на борт специального катера МЧС.

- Всех троих сразу же передали бригаде медработников, в настоящее время их жизням ничего не угрожает, - отметили в спасательном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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