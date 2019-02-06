СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-06T10:49:37+03:00

В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону лису засняли на видео. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

В одном из городских пабликов было опубликовано видео лисы, которая прогуливалась среди машин и многоэтажек. Автор ролика уверял: кадры были сделаны в одном из новых спальных микрорайонов Ростова-на-Дону.

- Настоящая лиса навестила сегодня вечером жителей Суворовского, - подписал он видеокадры.

Ролик в Интернете уже набрал больше 24 тысяч просмотров.

- Хорошо выглядит. Обычно они плешивые и страшные, - оценил внешний вид дикого животного один из ростовчан.

- Бесстрашие у животного, это первый признак бешенства! - подметил другой.

Пользователи обсуждают - откуда она могла прибежать и что ищет на городских улицах.

Напомним, в Ростове-на-Дону искали домашнего лиса, который сбежал во время прогулки. Жителей города просили о помощи: пушистый красавчик сбежал во время прогулки по улице Баумана - он сорвался с поводка.

Лис навестил жителей Суворовского 5.2.2019 Ростов-на-Дону Главный.Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU