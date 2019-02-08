В Ростове-на-Дону новый глава Департамента транспорта

СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-08T14:36:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону назначен новый глава Департамента транспорта города. В новую для себя должность вступил Христофор Ермашов.

Известно, что до этого назначения Христофор Юрьевич в свое время уже трудился в этом ведомстве.

Как сообщили в мэрии города, Христофор Ермашов - коренной ростовчанин, ему 40 лет. Он окончил РГЭУ (РИНХ). По специальности - «экономист». Имеет звание кандидата экономических наук и доцента. Свою карьеру он начал с должности мастера полигона твердых бытовых отходов Департамента ЖКХ и энергетики донской столицы. После чего работал ведущим экономистом, но уже на другом муниципальном предприятии.

Фото: мэрия Ростова-на-Дону. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

А далее шесть лет трудился непосредственно в Департаменте транспорта, в начале в должности главного специалиста, а далее уже начальником отдела экономического анализа и контроля.

Его последнее место работы - городское «Агентство Развития Платежных Систем» (оно занимается безналичной оплатой проезда, - прим. автр.), где он работал гендиректором.

ИСТОЧНИК KP.RU