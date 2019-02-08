В Ростове-на-Дон обсуждают хозяина, который заставил собаку попрошайничать

СЕГОДНЯ 16:51 2019-02-08T16:51:32+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону развернулась самая настоящая дискуссия на тему отношения к животным. Поводом для нее стала фотография собаки, которая просит милостыню.

- Опять попрошайка собакой на Центральном рынке у подземного перехода! - написал автор снимков. - Есть ли какая-нибудь статья, чтобы пса не заставляли попрошайничать? Были люди, которые поддерживали его, то что он ничего плохого не делает, а просто собирает на корм. Я сказал: «Ну пусть возьмет ведерко и сам стоит просит или лучше пусть работает». Большинство подходили и с улыбкой фотографировали собачку. Мне честно собаку жалко. На улице холодно.

Пост собрал сотни лайков и несколько десятков комментариев. И большинство из них поддерживают хозяина пса.

- Если вы такой заядлый зоозащитник, то кормите каждую бездомную собаку, - написал один из ростовчан. - Она посидела, ей дали мелочь на косточки, она заработала. Будет легче, когда она по помойкам лазить будет? А на вопрос: «Почему нельзя сидеть с банкой самому?» Ответ прост: вы мелочь кинете лучше кому - милой одетой собаке или человеку? Кстати, а на морях с птицами и обезьянками фоткаться это норма?

Но было и такое предложение: «Бросайте вместо денег корм».

ИСТОЧНИК KP.RU