Житель Аксайского района похитил из строящегося дома оборудование на 160 тысяч рублей

11 Февр. 13:17 2019-02-11T13:23:26+03:00

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В Аксайском районе под следствием оказался местный житель. Как считают в полиции, именно он обокрал хозяина строящегося дома.

- В отдел обратился гражданин, который заявил о краже, - пояснили в правоохранительных органах. - Он сообщил, что закупил сантехнику и инструменты, которые оставил в строящемся доме, а когда вернулся, то обнаружил пропажу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и задержали 47-летнего подозреваемого. Он признался, что залез в чужой дом, отогнув металлическую раму окна, откуда похитил радиаторы, смесители для ванной и электроинструменты. Часть украденного у него нашли и вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, на время расследования которого мужчине избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU