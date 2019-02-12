Доставили в изолятор: в Шахтах возбудили уголовное дело на экс-мэра Дениса Станиславова

12 Февр. 15:56 2019-02-12T16:06:50+03:00

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В Ростовской области еще один чиновник оказался под следствием. Возбуждено уголовное дело в отношении ныне бывшего мэра. 45-летнего Дениса Станиславова подозревают в превышении должностных полномочий. Как пояснили в региональном следкоме, речь идет о выделении земли бизнесмену.

- По версии следствия, подозреваемый, являясь мэром города Шахты, издал незаконное постановление о предоставлении в аренду предпринимателю, без проведения торгов, земельный участок с завышенной площадью, для строительства жилого дома, государственная собственность на который не разграничена, - говорится в официальном сообщении.

В ведомстве считают, что подозреваемый своим решением лишил «других добросовестных застройщиков возможности принять участие в торгах на право заключения договора аренды». Денис Станиславов задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Напомним, он сложил полномочия в 2015 году, до этого являлся депутатом донского парламента, руководил рядом строительных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU