2019-02-12T16:06:50+03:00
Происшествия

Доставили в изолятор: в Шахтах возбудили уголовное дело на экс-мэра Дениса Станиславова

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий
Ирина ПОТЕРЯ
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Денис Станиславов. Фото: администрация города Шахты/http://shakhty-gorod.ruДенис Станиславов. Фото: администрация города Шахты/http://shakhty-gorod.ru
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В Ростовской области еще один чиновник оказался под следствием. Возбуждено уголовное дело в отношении ныне бывшего мэра. 45-летнего Дениса Станиславова подозревают в превышении должностных полномочий. Как пояснили в региональном следкоме, речь идет о выделении земли бизнесмену.

- По версии следствия, подозреваемый, являясь мэром города Шахты, издал незаконное постановление о предоставлении в аренду предпринимателю, без проведения торгов, земельный участок с завышенной площадью, для строительства жилого дома, государственная собственность на который не разграничена, - говорится в официальном сообщении.

В ведомстве считают, что подозреваемый своим решением лишил «других добросовестных застройщиков возможности принять участие в торгах на право заключения договора аренды». Денис Станиславов задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Напомним, он сложил полномочия в 2015 году, до этого являлся депутатом донского парламента, руководил рядом строительных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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