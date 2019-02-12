«Терпи, ты же хочешь красивой быть»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова рассказала, почему красота стоит жертв

12 Февр. 16:41 2019-02-12T16:41:53+03:00

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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова своим примером доказывает - девушки-модели могут быть не только красивыми, но и умными. После победы в конкурсах красоты - в одном из них она победила со сломанной ногой на 13-сантиметровых каблуках, ростовчанка активно ведет свой блог в Инстаграм. Там она делится секретами фотопозирования, а также рецептами ухода за собой. Очередной свой пост Валентина решила посвятить красоте. И раскрыла ответ на интересующих многих вопрос: что нужно, чтобы быть красивой?

rasulova_valentina Красота стоит жертв.

- Красота стоит жертв, - с места в карьер начала свой пост в Инстаграм Валентина. - Я слышала это еще с самого детства. Помню, крутит мне мама волосы, а я ей: «Мамаааа больнооо!». А она мне: «Терпи, ты же хочешь красивой быть». Так я получала знания того, что за что-то стоящее придется расплатиться.

После этого Валентина рассказала о своем похоже к косметологу, а закончила откровения фразой «Весь полет буду медитировать на стройное, безотечное лицо». Фанаты в очередной раз поблагодарили красотку за откровение и полезные советы, поставив несколько сотен лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU