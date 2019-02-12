«Этот Ваня тебе не нужен»: Пловчиха Юлия Ефимова чуть не уронила известного певца в бассейн

12 Февр. 16:55 2019-02-12T16:55:00+03:00

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В Инстаграм лидера российской сборной по плаванию Юлии Ефимовой появилось фото, мимо которого пройти без улыбки просто нельзя. На нем известная спортсменка стоит на высоких каблуках и вечернем платье при макияже у бортика бассейна и держит за руку мужчину, который вот-вот и упадет в воду. Подписчики самой красивой пловчихи нашей страны тут же признали и ее спутника: «это Иван Дорн?» или «Нет. Этот Ваня тебе не нужен».

pryanya93 Ready to jump into the weekend

Другие же оценили снимок: «Крутая фотография, в стиле: «За секунду до катастрофы», «Потрясное фото! Юленька, как всегда, просто бесподобна!», «Все восхитительно в этом снимке: и туфли, и ноги, и платье, и улыбка, и спутник! » и «Юля - ЗВЕЗДА!!!».

Были и интересующиеся: «И долго ты его так держала?», «Хорошо, что в бассейне есть вода» и «Береги руку, Сеня!».

В общей сложности фотография набрала больше 15 тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU