«Платов» стал первым аэропортом России, получившим 5 звезд в международном рейтинге Skytrax

12 Февр. 17:36 2019-02-12T17:36:54+03:00

Пассажиропоток в "Платове" за первый год работы составил 3,2 млн человек. Фото: пресс-служба.

Воздушная гавань из Ростова-на-Дону вошла в десятку лучших в мире

Изменить размер текста: A A

Международный аэропорт Ростова-на-Дону «Платов», первая в России воздушная гавань, построенная с нуля в новейшей истории страны, получил «5 звезд» по итогам аудита, проведенного экспертами международной рейтинговой организации Skytrax, которая базируется в Великобритании.

И, как сообщили «КП» в холдинге «Аэропорты регионов», управляющем «Платовым», он стал первым в РФ удостоенным такой оценки впервые за все тридцать лет существования этого рейтинга вообще.

Отмечается, что специалисты оценивали «Платов», что называется, вживую, то есть сами примерили на себя роль обычных пассажиров — с проходом досмотра, паспортного контроля и времяпрепровождением в ожидании своих рейсов на территории аэрогавани (имеется в виду посещение кафе и магазинов, расположенных там). Плюс учитывалась эффективность работы персонала, размер очередей у стоек регистрации, скорость выдачи багажа и т,д.

До сих пор, к слову, максимальный балл получили только девять аэропортов мира, включая Токио, Гонконг, Сингапур, Сеул и Мюнхен, ростовский «Платов» оказался десятым.

Добавим, что пассажиропоток «Платова» в первый полноценный год работы (2018-й) составил 3,2 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU