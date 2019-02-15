В Ростове-на-Дону количество акционеров ВТБ увеличилось в два раза

СЕГОДНЯ 12:26 2019-02-15T12:26:46+03:00

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В Ростове-на-Дону число акционеров ВТБ увеличилось более, чем в два раза и превысило 3,3 тысячи человек. Об этом рассказал руководитель службы по работе с акционерами банка Владимир Хоткин на семинаре по фондовому рынку, организованном для миноритариев банка.

- Сегодня инвесторами становится все больше молодых людей, - озвучил он. - Современные технологии делают более доступным получение актуальной информации от банка и взаимодействие с ним. На росте числа акционеров положительно сказывается и возможность управления собственными активами, а также влияния на формирование стратегии развития банка.

По словам экспертов, ключевыми факторами, которые способствовали увеличению числа акционеров, стали значительный рост дивидендов по итогам 2017 года, а также успешное выполнение стратегии Группы ВТБ и расширение программы привилегий для частных инвесторов банка. Так, в 2018 году для акционеров обновлен перечень продуктов, которые доступны на специальных условиях. А держатели ценных бумаг банка могут оформить кредит наличными, ипотеку или рефинансировать действующий займ по сниженной ставке. Тогда же было запущено приложение «ВТБ Мои Инвестиции» для частных клиентов, объединяющее в себе продукты управляющей компании и брокерские сервисы. Благодаря ему клиентам доступно более 3 500 инвестиционных инструментов для совершения операций. Число пользователей приложения уже превышает 50 тысяч клиентов.

Кроме того, банк активно развивает информационное приложение «Акционер ВТБ». Им пользуется уже более 19 тысяч миноритариев банка.

ИСТОЧНИК KP.RU