2019-02-16T09:39:21+03:00
Общество

Под Ростовом-на-Дону завершено строительство нового городского кладбища

Оно находится неподалеку от села Большие Салы
Александр СТЕПАНОВ
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В мэрии пообещали открыть новый погост совсем скоро. Фото: rostov-gorod.ruВ мэрии пообещали открыть новый погост совсем скоро. Фото: rostov-gorod.ru
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В Мясниковском районе, неподалеку от села Б. Салы (десять километров к северу от Ростова-на-Дону), завершено строительство нового городского кладбища южной столицы, которое заменит крупнейшее в Европе Северное кладбище, уже отработавшее свой ресурс.

- Выполнен весь комплекс строительно-монтажных работ, предусмотренный проектом, разработанного с учетом действующего законодательства и требований норм погребений и похоронного дела, - отметили в управлении капстроительства Ростова-на-Дону. - Все затраты на возведение погоста полностью взял на себя бюджет города.

Уточняется, что новое кладбище разделено на четыре зоны: вход, ритуальный сектор, административно-хозяйственный и, собственно, территория для захоронений — и все они соединены между собой дорогами и тротуарами.

На кладбище перед открытием были высажены газоны, тысяча деревьев (это липы, клены и березы) и пять тысяч кустов бирючины.

- В настоящее время ведется процесс закрепления на праве оперативного управления за Службой городских кладбищ объектов движимого и недвижимого имущества возведенного объекта, после чего кладбище начнет функционировать, - сообщил замглавы горадминистрации по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

ИСТОЧНИК KP.RU

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