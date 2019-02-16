Под Ростовом-на-Дону завершено строительство нового городского кладбища
В Мясниковском районе, неподалеку от села Б. Салы (десять километров к северу от Ростова-на-Дону), завершено строительство нового городского кладбища южной столицы, которое заменит крупнейшее в Европе Северное кладбище, уже отработавшее свой ресурс.
- Выполнен весь комплекс строительно-монтажных работ, предусмотренный проектом, разработанного с учетом действующего законодательства и требований норм погребений и похоронного дела, - отметили в управлении капстроительства Ростова-на-Дону. - Все затраты на возведение погоста полностью взял на себя бюджет города.
Уточняется, что новое кладбище разделено на четыре зоны: вход, ритуальный сектор, административно-хозяйственный и, собственно, территория для захоронений — и все они соединены между собой дорогами и тротуарами.
На кладбище перед открытием были высажены газоны, тысяча деревьев (это липы, клены и березы) и пять тысяч кустов бирючины.
- В настоящее время ведется процесс закрепления на праве оперативного управления за Службой городских кладбищ объектов движимого и недвижимого имущества возведенного объекта, после чего кладбище начнет функционировать, - сообщил замглавы горадминистрации по строительству и архитектуре Андрей Дикун.
ИСТОЧНИК KP.RU