2019-02-16T12:27:00+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону бомж осквернил Вечный огонь у мемориала памяти погибших в Великой Отечественной войне

Горожане, между тем, хотят наказать того, кто снял скандальное видео
Александр СТЕПАНОВ
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ЧП произошло возле Вечного огня, где находится Пост №1. Фото: скрин с видео ВК, паблик "Ростов главный".ЧП произошло возле Вечного огня, где находится Пост №1. Фото: скрин с видео ВК, паблик "Ростов главный".
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Крайне неприятный инцидент произошел у одного из главных памятников, посвященных Великой Отечественной войне в Ростове-на-Дону: возле Вечного огня мемориала «Павшим воинам» на пл. Карла Маркса, куда, по традиции, возлагают цветы официальные делегации во время значимых дат и где, вообще-то, находится пост №1.

- Бомж сначала грелся там, у Вечного огня, а потом просто сходил в туалет — по-маленькому, - рассказал очевидец, опубликовавший видео происшествия. - Обгадить святыню... Ну это просто трындец!

Между тем, возмущение пользователей соцсетей вызвали не только действия бродяги (его, как заметили комментаторы, и так жизнь наказала — лишением человеческого достоинства, прежде всего), но и то, что автор видеозаписи предпочел вести съемку вместо того, чтобы прогнать бомжа прочь.

Напомним, к слову, краткую историю появления этого мемориального комплекса.

Еще в 1943-м, когда Ростов-на-Дону был окончательно освобожден о немецко-фашистских захватчиков, в сквере им. Фрунзе (на пл. Маркса) появилась братская могила, где были захоронены свыше трехсот советских воинов, участвовавших в боях за город, и мирных жителей, погибших во время оккупации.

Спустя еще четырнадцать лет возле этой братской могилы был установлен памятник, а 9 мая 1959-го зажгли Вечный огонь: это сделали два Героя Советского Союза - Павел Самохин, чья стрелковая рота практически полностью погибла в Молдавии, сражаясь за важный плацдарм, и военный летчик Николай Павленко, комэск 91-го гвардейского штурмового авиационного полка, уничтоживший на своем Ил-2 десятки танков, автомашин и артиллерийских баратей противника.

А в нынешнем виде мемориал, который представляет собой барельеф с изображением скорбящей Родины-матери, был сооружен в 1969-м, а с Дня Победы в 1975-м у Вечного огня действует Пост №1.

Бомж осквернил Вечный огонь в Ростове-на-Дону..// ВК, паблик "Ростов главный".

ИСТОЧНИК KP.RU

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