2019-02-18T15:01:47+03:00
Общество

«Брасс - сила»: фото пловчихи Юлии Ефимовой в купальнике и под зонтом набирает тысячи лайков

Однако поклонники раскритиковали ее за фото и посоветовали выбирать боле удачные ракурсы
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Однако поклонники раскритиковали ее за фото и посоветовали выбирать боле удачные ракурсы.Однако поклонники раскритиковали ее за фото и посоветовали выбирать боле удачные ракурсы.
Изменить размер текста:

В Инстаграм спортсменки из города Волгодонска Ростовской области — пловчихи Юлии Ефимовой, не бывалый ажиотаж. Причина тому - фотография, которую Чемпионка Европы по плаванию опубликовала в своем микроблоге. На снимке Юлия стоит в спортивном купальнике и шапочке на фоне бассейна под зонтом.

- Главное не намокнуть до, - подписала она снимок. - А вообще, если честно, не люблю я плавать в дождь...

pryanya93pryanya93
Главное не намокнуть до... а вообще, если честно, не люблю я плавать в дождь...
15752 отметок «Нравится»77 комментариевInstagram

В итоге, поклонники - которые обычно осыпают свою любимицу комплиментами с ног до головы, на этот раз, видимо, были не в духе. И на Ефимову полился дождь критики. В числе комментариев: «Тетя Мотя», «Ужас, ты хоть ракурсы подбирай удачные! », «Не узнать!», «Антисекс» и «Пора худеть».

Однако были и те, кто заступился за спортсменку.

- Юля, вам не нужно искать лучших ракурсов. Вы прекрасны! Любим вас, вы вдохновляете, заставляете улыбаться и радоваться! - написал один из Интернет-фанатов. - Брасс - сила!

Фото собрало больше 15 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области больше двух тысяч человек решили изменить свое имя
В Ростовской области рождаемость сократилась на 2,5 тысячи человек
Самые популярные и редкие имена 2018 в Ростовской области: детей называют Царь и Красавчик
Урожайный год: В 2018 в Ростовской области родились 6 троен и 443 пары двоен
Силовики не обнаружили взрывных устройств в школах Ростова-на-Дону, в которые поступили угрозы о минировании
«Скулы и накачанные губы отнимают индивидуальность»: Фанаты раскритиковали фото «Миссис Россия» Полины Дибровой в ультрамини
«Фигура - супер!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова опубликовала фото на пляже
«Со вкусом, увы, беда»: Поклонники обсуждают наряд третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова
В женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" перешла игрок сборной Германии
«Ну, плохо же, зачем обманывать!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед подписчиками в образе девушки-фиалки
Портфель средств VIP-клиентов ВТБ вырос более, чем на треть
Ростовские ученые научились анализировать рентгеновские снимки за секунду
«Что за проблемы русской Мадонны в Дубае?»: Звезда Playboy Мария Лиман рассказала без чего становится агрессивной
Страйкболист, косплеер, фанат Басты: в сети обсуждают человека с автоматом, гулявшего по центру Ростова-на-Дону
Экс-участница «Дома-2» призналась о снах с бывшим
Эксперты включили Ростовскую область в ТОП-20 рейтинга регионов по качеству жизни
В Ростове-на-Дону на месте рынка на Сиверса построят торговый центр
Соцсети: жителей Ростова-на-Дону возит ржавая маршрутка с полиэтиленом вместо стекла
В Ростове-на-Дону подлатали 51 улицу
Ростовчан покорили отец и дочь, виртуозно прыгающие на скакалке
Искали 3 месяца: пропавшая 17-летняя девушка нашлась в Волгоградской области
Продавец попугая обманул доверчивого ростовчанина на 60 тысяч рублей
Отключения света в Ростове-на-Дону 18-22 февраля 2019: в список попали сотни домов
В Таганроге "ударят" автопробегом по бездорожью и разгильдяйству
В Ростове-на-Дону парень и девушка обворовали пенсионерку, представившись соцработниками
Чудесное исцеление в Ростове-на-Дону: попрошайка-колясочник встал и пошел
Житель Таганрога сдал в ломбард кольцо, которое ему собирались подарить