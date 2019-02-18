«Брасс - сила»: фото пловчихи Юлии Ефимовой в купальнике и под зонтом набирает тысячи лайков

СЕГОДНЯ 15:01 2019-02-18T15:01:47+03:00

Однако поклонники раскритиковали ее за фото и посоветовали выбирать боле удачные ракурсы.

Однако поклонники раскритиковали ее за фото и посоветовали выбирать боле удачные ракурсы

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В Инстаграм спортсменки из города Волгодонска Ростовской области — пловчихи Юлии Ефимовой, не бывалый ажиотаж. Причина тому - фотография, которую Чемпионка Европы по плаванию опубликовала в своем микроблоге. На снимке Юлия стоит в спортивном купальнике и шапочке на фоне бассейна под зонтом.

- Главное не намокнуть до, - подписала она снимок. - А вообще, если честно, не люблю я плавать в дождь...

pryanya93 Главное не намокнуть до... а вообще, если честно, не люблю я плавать в дождь...

В итоге, поклонники - которые обычно осыпают свою любимицу комплиментами с ног до головы, на этот раз, видимо, были не в духе. И на Ефимову полился дождь критики. В числе комментариев: «Тетя Мотя», «Ужас, ты хоть ракурсы подбирай удачные! », «Не узнать!», «Антисекс» и «Пора худеть».

Однако были и те, кто заступился за спортсменку.

- Юля, вам не нужно искать лучших ракурсов. Вы прекрасны! Любим вас, вы вдохновляете, заставляете улыбаться и радоваться! - написал один из Интернет-фанатов. - Брасс - сила!

Фото собрало больше 15 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU