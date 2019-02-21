В Ростове осудили хозяина палисадника, который запер 11-летнего школьника в темном подвале за воровство помидоров

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-21T15:02:45+03:00

В Ростовской области за сорванные в палисаднике помидоры мужчина запер школьника в подвале. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В городе Шахты Ростовской области реальным сроком закончилось дело о необычном наказании для школьника. Свои методы борьбы с воровством применил местный житель.

Как рассказали в областной прокуратуре, в начале сентября прошлого года он увидел, как 11-летний мальчуган рвет в его палисаднике помидоры. Недолго думая, взрослый решил проучить маленького воришку. А именно - отправил его в подвал многоэтажки, в которой жил.

Правда, родители ребенка не поняли такого наказания от стороннего дяди и написали заявление в правоохранительные органы. Те в свою очередь возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с похищением, в отношении заведомо несовершеннолетнего». Дело дошло до суда.

Максимальное наказание, предусмотренное законодательством - до двух лет лишения свободы. Однако суд вынес более мягкое решение: мужчине назначили три года лишения свободы, правда, условно. Однако в любом случае теперь у него за плечами есть судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU