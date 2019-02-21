«Задорно, красочно, с огоньком»: Самая сексуальная «Мисс Россия» Татьяна Котова представила свою новую песню
Самая сексуальная «Мисс Россия» Татьяна Котова - девушка после ухода из трио «ВИА Гра» активно строит сольную карьеру, - представила новую песню.
- Я с трепетом в сердце ждала выхода моей новой песни «Подруга», над которой работала с начала этого года, - призналась она подписчикам своего Инстаграм. - Она для меня особенная и такая настоящая, прям каждое слово обо мне. Думаю, любая девушка послушает и поймет о чем я. В клипе снимались мои настоящие подруги.
ПРЕМЬЕРА! Татьяна Котова - Подруга (16+).Новая песня
После этого красотка поблагодарила и их:
- Спасибо, что по классике жанра вы со мной и в беде, и в радости! Что без вопросов прыгнули в самолет до Киева и дополнили атмосферу моего клипа дружеским смехом, объятиями, искренней радостью, талантом, улыбками и настоящим счастьем.
В итоге, клип Татьяны Котовой уже посмотрели почти триста тысяч человек. Поклонники не скрывают восторга: «Задорно, красочно, с огоньком», «Офигенная песня», «Очень милая песня» и «Бывает же такая женская дружба».
ИСТОЧНИК KP.RU