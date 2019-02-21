2019-02-21T16:05:08+03:00
Общество

«Задорно, красочно, с огоньком»: Самая сексуальная «Мисс Россия» Татьяна Котова представила свою новую песню

Клип «Подруга» посмотрели почти 300 тысяч человек [видео]
ГОШЕВ Игорь
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Клип «Подруга» посмотрели почти 300 тысяч человек. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Клип «Подруга» посмотрели почти 300 тысяч человек. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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Самая сексуальная «Мисс Россия» Татьяна Котова - девушка после ухода из трио «ВИА Гра» активно строит сольную карьеру, - представила новую песню.

- Я с трепетом в сердце ждала выхода моей новой песни «Подруга», над которой работала с начала этого года, - призналась она подписчикам своего Инстаграм. - Она для меня особенная и такая настоящая, прям каждое слово обо мне. Думаю, любая девушка послушает и поймет о чем я. В клипе снимались мои настоящие подруги.

ПРЕМЬЕРА! Татьяна Котова - Подруга (16+).Новая песня

После этого красотка поблагодарила и их:

- Спасибо, что по классике жанра вы со мной и в беде, и в радости! Что без вопросов прыгнули в самолет до Киева и дополнили атмосферу моего клипа дружеским смехом, объятиями, искренней радостью, талантом, улыбками и настоящим счастьем.

В итоге, клип Татьяны Котовой уже посмотрели почти триста тысяч человек. Поклонники не скрывают восторга: «Задорно, красочно, с огоньком», «Офигенная песня», «Очень милая песня» и «Бывает же такая женская дружба».

ИСТОЧНИК KP.RU

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