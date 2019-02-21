«Сама красивая, но поза ужасная»: Поклонники раскритиковали третью жену Тарасова за фото в Инстаграм

СЕГОДНЯ 16:17 2019-02-21T16:17:01+03:00

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Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала в своем Инстаграм снимок, который подвергли критике поклонники. На нем вторая вице-«Мисс Россия» позирует в облегающих лосинах на фоне зимнего пейзажа. При этом она проиллюстрировала фото стихотворением Асеева о любви, в котором есть и такие строчки: «Я не могу без тебя жить! Мне и в дожди без тебя - сушь, Мне и в жару без тебя - стыть. Мне без тебя и Москва - глушь».

Однако подписчики неожиданно придрались к снимку красавицы: «Поза не очень, ноги длиннющие», «Вы мне на нравитесь, но фото неудачно», «Худая очень, зачем такая поза? Думаю надо в спорт зал, хоть какие то мышцы на ногах наращивать для объема» и «Слишком худая».

kostenko.94 ПРОСТЫЕ СТРОКИ

Но были и те, кто вступился за молодую маму: «Ну нельзя быть такой красивой, Настя!», «Везет же такой красивой родиться» и «Красивая, умная, успешная, почему люди такие злые?».

При этом снимок модель набрал почти 30 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU