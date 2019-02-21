2019-02-21T16:17:01+03:00
Общество

«Сама красивая, но поза ужасная»: Поклонники раскритиковали третью жену Тарасова за фото в Инстаграм

При этом снимок модель набрал почти 30 тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
При этом снимок модель набрал почти 30 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.При этом снимок модель набрал почти 30 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
Изменить размер текста:

Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала в своем Инстаграм снимок, который подвергли критике поклонники. На нем вторая вице-«Мисс Россия» позирует в облегающих лосинах на фоне зимнего пейзажа. При этом она проиллюстрировала фото стихотворением Асеева о любви, в котором есть и такие строчки: «Я не могу без тебя жить! Мне и в дожди без тебя - сушь, Мне и в жару без тебя - стыть. Мне без тебя и Москва - глушь».

Однако подписчики неожиданно придрались к снимку красавицы: «Поза не очень, ноги длиннющие», «Вы мне на нравитесь, но фото неудачно», «Худая очень, зачем такая поза? Думаю надо в спорт зал, хоть какие то мышцы на ногах наращивать для объема» и «Слишком худая».

kostenko.94kostenko.94
ПРОСТЫЕ СТРОКИ
31465 отметок «Нравится»248 комментариевInstagram

Но были и те, кто вступился за молодую маму: «Ну нельзя быть такой красивой, Настя!», «Везет же такой красивой родиться» и «Красивая, умная, успешная, почему люди такие злые?».

При этом снимок модель набрал почти 30 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Весну почуяла, цветешь»: фото «Миссис Россия» Полины Дибровой в мужской рубашке набирает тысячи лайков
Первый мусороперерабатывающий комплекс в Ростовской области появится в сентября 2019 года
«Почему без трусов?»: Фанаты звезды Playboy Марии Лиман в недоумении от ее фотосессии
В Ростовской области молодым учителям, которые после вуза поедут работать в сельские школы, будут платить по 1 млн рублей
«Задорно, красочно, с огоньком»: Самая сексуальная «Мисс Россия» Татьяна Котова представила свою новую песню
"Это любовь!": Незамужняя Виктория Лопырева опубликовала фото с возлюбленным
Отключение света в Ростове-на-Дону 22 февраля 2019: где и когда
В Ростове осудили хозяина палисадника, который запер 11-летнего школьника в темном подвале за воровство помидоров
Салют на 23 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: выпустят больше тысячи фейерверков
Выдача кредитных продуктов через контакт-центр ВТБ выросла в 2,5 раза
В Ростове-на-Дону назначен замглавы администрации по экономике
В Ростове-на-Дону восемь старинных зданий взяли под охрану
22 февраля в Миллеровском районе объявлен днем траура
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении и.о. начальника Ространснадзора