В Ростовской области после проверок приостановили работу шести аптек

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-22T10:45:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области после проверок приостановлена работа шести аптек, сотрудники которых попались на продаже лекарств без рецептов. Речь идет о сбыте препаратов, относящихся к так называемой «аптечной наркомании».

Согласно решению арбитражного суда, работа трех аптек приостановлена на 30 суток, остальных - на 90 дней. У руководителей есть время, чтобы пересмотреть свою политику в отношении продажи лекарств.

Напомним, волна проверок началась после материала в «Комсомолке», когда корреспондент рассказала, что вместе с активистами свободно купила наркотик в аптеке. Для своей «операции» добровольцы выбрали Ростов-на-Дону (именно здесь умер подросток, который употребил один из таких препаратов), но похожая ситуация и в других городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU