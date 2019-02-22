2019-02-22T10:45:21+03:00
Общество

В Ростовской области после проверок приостановили работу шести аптек

Причина - продажа лекарств без рецепта
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове, Азове и Шахтах закрыли шесть аптекВ Ростове, Азове и Шахтах закрыли шесть аптекФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области после проверок приостановлена работа шести аптек, сотрудники которых попались на продаже лекарств без рецептов. Речь идет о сбыте препаратов, относящихся к так называемой «аптечной наркомании».

Согласно решению арбитражного суда, работа трех аптек приостановлена на 30 суток, остальных - на 90 дней. У руководителей есть время, чтобы пересмотреть свою политику в отношении продажи лекарств.

Напомним, волна проверок началась после материала в «Комсомолке», когда корреспондент рассказала, что вместе с активистами свободно купила наркотик в аптеке. Для своей «операции» добровольцы выбрали Ростов-на-Дону (именно здесь умер подросток, который употребил один из таких препаратов), но похожая ситуация и в других городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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