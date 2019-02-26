2019-02-26T13:04:49+03:00
Общество

Шестиполосный мост на ул. Малиновского в Ростове-на-Дону может быть построен раньше срока

Создание нового путепровода обойдется в 2,4 млрд рублей
Александр СТЕПАНОВ
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Многострадальный мост на Малиновского - страшный сон ростовских водителей. Фото: Google КартыМногострадальный мост на Малиновского - страшный сон ростовских водителей. Фото: Google Карты
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Выделен первый финансовый транш в размере 800 млн рублей на строительство нового путепровода на ул. Малиновского в южной столице.

Об этом "КП" - Ростов-на-Дону" сообщил депутат гордумы Максим Колесников.

- Проект строительства моста получил положительное заключение Госэкспертизы, в ближайшее время будет определен подрядчик, - отметил Колесников перед очередным заседанием думы, в повестку дня которого, среди прочих, включен и этот вопрос.

По его словам, путепровод на Малиновского будет возводиться по принципу нового Ворошиловского моста: он тоже будет шестиполосным, двухсекционным. Общая стоимость работ оценивается в 2,4 млрд рублей.

- Начало строительства - в этом году, срок выполнения работ - три года (т.е. до конца 2022-го. - прим. ред.), но, принимая во внимание, как создавался новый Ворошиловский мост, есть вероятность, что путепровод на Малиновского будет тоже сдан раньше намеченного, - добавил председатель постоянной думской комиссии по транспорту и дорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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