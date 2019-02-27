2019-02-27T10:58:59+03:00
Общество

«Миссис Россия-2017» Полина Диброва присвоила себе чужой титул

Поклонники негодуют, что при помощи одного фото многодетная мать сделала из себя незамужнюю мисс
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники негодуют, что при помощи одного фото многодетная мать сделала из себя незамужнюю мисс. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Поклонники негодуют, что при помощи одного фото многодетная мать сделала из себя незамужнюю мисс. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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«Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото, которое огорошило поклонников. На нем красавица - жена известного телеведущего и мать троих детей позирует в кокошнике.

- Мужской день справили, начинаем готовиться к женскому, - написала она. - В этом году он еще и совпал с масленицей. У нас дети ее очень ждут. А я жду конец зимы. На фото мой любимый макияж. Согласна с комментариями: очень часто на фотосессиях перебор. Как вам этот?

Однако помимо макияжа подписчики рассмотрели на фото Полины надпись «Мисс Россия-2017». Хотя этот титул значится вот уже несколько лет за Полиной Поповой.

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Мисс Россия 2017 - Полина Попова
4939 отметок «Нравится»115 комментариевInstagram

- А почему мисс России? Вы же замужем! - не удержался от язвительного комментария кто-то из поклонников.

- Вы же не мисс России, а миссис вроде? - добавил другой.

Скорее всего, действительно, речь идет об опечатке. Но Полина не стала реагировать на сообщения от бдительных фанатов и фото не поменяла.

Тем более, что чаще ей все же писали комплименты: «Русская естественная красавица!», «Будто-то родилась с кокошником» и «Русская красавица! В любом образе красива и естественна!».

https://www.instagram.com/p/BtyzLgZj1ZQ/

ИСТОЧНИК KP.RU

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