2019-02-28T10:32:23+03:00
Общество

«Вика, рожай побольше! Дай миру красивых людей»: Поклонники восхитились стройными ногами Виктории Лопыревой

Подписчики хвалят модель за то, что так быстро пришла в форму после родов
ГОШЕВ Игорь
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Подписчики хвалят модель за то, что так быстро пришла в форму после родов. Фото: instagram.com/lopyrevavikaПодписчики хвалят модель за то, что так быстро пришла в форму после родов. Фото: instagram.com/lopyrevavika
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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева снова на пике популярности. Похоже, после того, как известная модель впервые стала мамой, поклонников у нее только прибавилось. Очередной повод для комплиментов красавица дала, опубликовав фото в мини, которое выгодно подчеркивает ее стройные ноги.

- Вика, рожай побольше! Дай миру красивых людей... - не удержался от комментария один из подписчиков.

Другой поддержал: «Лопырева, молодец! Позитивная, красивая, трудолюбивая».

lopyrevavikalopyrevavika
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А вот одна из подписчиц модели и телеведущей попыталась остудить пыл злопыхателей, коих также полно на странице красавицы-ростовчанки:

- Мне не понятны многие комментарии на вашей странице, - написала она. - Почему мама не может выглядеть красиво? Почему у наших женщин такой стереотип: стала матерью - одела халат, трусы с начесом и все - жизнь окончена! Это ужас! Девочки?! Рождение ребенка - это не конец, а начало новой интересной жизни. Нужно быть для ребенка лучшим примером в этой жизни.

Фото Виктории собрало больше 40 тысяч лайков-сердечек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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