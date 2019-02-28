2019-02-28T13:12:05+03:00
Общество

Погода на март 2019 в Ростове-на-Дону: месяц будет дождливым и холодным

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в марте 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в марте 2019. Фото: ГОПАЛО Ольга.Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в марте 2019. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Погода на март 2019 в Ростове-на-Дону: месяц будет дождливым и холодным. Так, если верить прогнозам синоптиков, постоянным спутником для жителей донской столицы в первом месяце весны станет зонтик. Правда, как показывает практика, метеорологи могут еще и передумать, а прогноз измениться.

Пока же речь идет о том, что осадки в виде дождя начнутся с пятницы, 1 марта. В этот день ожидается до плюс четырех градусов. В выходные схожая температура за окном, но без ливней.

Зонтики снова пригодятся, начиная со вторника, 5 марта. Дождь будет идти включая и пятницу, 8 марта. В праздничный день ожидается от двух до пяти выше нуля. А к выходным станет на градус теплее.

Следующим дождливым днем месяца станет четверг, 14 марта. Правда, всю неделю обещают до плюс восьми выше нуля.

Кроме того, осадки будут идти и 19 марта, а также практически всю последнюю рабочую неделю месяца. На столбиках термометров от шести до десяти тепла. Но с пятницы, 29 марта, в донской столице весна, похоже, окончательно вступит в свои права - начиная с этого дня - до 11 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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