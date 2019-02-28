2019-02-28T16:12:57+03:00
Общество

В Ростовской области 1200 многоквартирных домов отремонтируют в этом году по программе капитального ремонта.

Подрядные организации уже начали работы на более чем 50 многоквартирных домах
Владимир Митрофанов
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Фото: Владимир МитрофановФото: Владимир Митрофанов
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Гостем студии радио «Комсомольская правда» (89,8 ФМ) в Ростове стал директор НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков.

В Ростовской области 1200 многоквартирных домов отремонтируют в этом году по программе капитального ремонта.

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- Работы, которые предстоит выполнить, - рассказал Владислав Анатольевич, - должны быть сделаны с отличным качеством. 1200 домов ждут капремонта в этом году.

Владислав Крюков отметил, что активные участники программы капитального ремонта – это сами собственники многоквартирных домов. Сегодня у собственников есть реальная возможность высказывать свое мнение и влиять на процесс капитального ремонта. Прежде всего, жильцам следует определиться по вопросам переноса того или иного вида работ, которые входят в программу капитального ремонта, перечня работ и их составу. Сделать это нужно в ближайшее время, пока не началась активная фаза работ по капремонту многоквартирных домов.

- Возвращаясь к вопросу качества работ, следует отметить, что и здесь собственники не должны оставаться в стороне, - подчеркнул Владислав Крюков. – Жильцы имеют полное право следить за ходом работ по капитальному ремонту, проверять качество работ, а представитель многоквартирного дома обязательно принимает участие в подписании акта выполненных работ. Качественный капитальный ремонт – это тот ремонт, которого ждут собственники.

Также было отмечено, что с этого года в рамках программы капремонта будет проводиться ремонт подъездов многоквартирных домов. Суть в том, что когда проводится капитальный ремонт дома, производится замена лифтов, или меняется электропроводка, подъезды многоэтажек могут быть повреждены и нуждаться в ремонте. Деньги на эти виды работ будут выделяться из областного бюджета и курирует этот вопрос региональное министерство ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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