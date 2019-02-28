Загрязнение реки Тузлов тяжелыми металлами и нефтеродуктами в Новочеркасске многократно превышает норму

СЕГОДНЯ 16:11 2019-02-28T16:11:01+03:00

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Данные исследования проб воды в реке Тузлов, в устье которой находится Новочеркасск, полученные специалистами Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, показали многократное превышение предельно допустимой концентрации вредных для экологии веществ.

- Результаты говорят о серьезном загрязнении реки Тузлов выявленными неочищенными стоками, - отметили эксперты. - Содержание в реке нефтепродуктов превысило нормы в шесть раз — причем, отмечается как свежий характер загрязнения, так и следы хронического отравления реки ядовитыми нефтеносными стоками. Еще хуже обстоит дело с загрязнением тяжелыми металлами: превышение допустимой концентрации ртути и меди - в четыре раза, железа - в восемнадцать раз, марганца - в 55 (!) раз.

Кроме того, выявлено превышение по содержанию в водоеме аммонийного азота (в 8,8 раза), фосфатов фосфора (в 13,1 раза), нитритному азоту.

-Все это говорит о поступлении в реку неочищенных сточных вод, которые нанесли ущерб реке Тузлов, ее водным обитателям, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» исследователи. - Это все негативно влияет на кормовую базу рыб, выживаемость молоди и возможность размножения взрослых особей, а ведь в Тузлове нерестятся ценные виды рыб, включая краснокнижную шемаю.

ИСТОЧНИК KP.RU