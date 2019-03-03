В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовский столкнулись две иномарки и пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 17:30 2019-03-03T17:38:02+03:00

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В ночь на воскресенье, 3 марта, около 23:30 в Ростове-на-Дону произошла авария, в результате которой пострадали сразу несколько человек. Видеокадры с места происшествия появились в социальных сетях. Их посмотрели больше 26 тысяч человек.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Ростовской области, авария произошла на улице, что в одном из новых микрорайонов города - Суворовском. По предварительным данным, автомобиль марки Chevrolet, за рулем которого был 31-летний водитель, столкнулся с другой иномаркой Kia - она ехала во встречном направлении.

Сообщается, что в результате дорожного происшествия пострадали четыре человека - оба водителя, а также два пассажира легковушки, находившиеся в Chevrolet. С травмами различной степени тяжести их отвезли на скорой в ближайшую больницу.

По факту аварии проводится проверка, цель которой - установить все обстоятельства произошедшего.

Серьёзное ДТП в Суворовском 3.3.2019 Ростов-на-Дону Главный.Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU