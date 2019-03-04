2019-03-04T13:16:12+03:00
Общество

«Вот это русалка!»: Пловчиха Влада Чигирева сразила поклонников фото купальнике на пляже в Бразилии

И поделилась воспоминаниями об Универсиаде
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
От фото 24-летней синхронистки из Ростова-на-Дону Влады Чигиревой захватывает дух. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.От фото 24-летней синхронистки из Ростова-на-Дону Влады Чигиревой захватывает дух. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.
Изменить размер текста:

От фото 24-летней синхронистки из Ростова-на-Дону Влады Чигиревой захватывает дух. Олимпийская чемпионка в Рио-2016 опубликовала в своем Инстаграм снимки, сделанные на пляже в Бразилии.

chigirevavladachigirevavlada
А вот так мы радуемся наступившему выходному
1691 отметок «Нравится»21 комментариевInstagram

На них восьмикратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы демонстрирует подписчикам свою идеальную фигуру. Каждое фото русской русалки так синхронисток называют поклонники, набирает тысячи лайков.

chigirevavladachigirevavlada
И так, я прочитала все ваши сумасшедшие истории связанные с перелетами, а так же недолетами
1886 отметок «Нравится»24 комментариевInstagram

А еще поделилась своими воспоминаниями об Универсиада в Казани, где принимала участие.

- Стартовали зимние игры Универсиады в Красноярске и это событие унесло меня в воспоминания 2013 года - первая «проба пера» в составе национальной сборной, - написала Влада в микроблоге. - Мало кто знает, но универсиада - это мероприятие сравнимое по организации с Олимпийскими Играми. Спортсменам выдается общая экипировка, в которой они обязаны ходить на протяжении всех соревнований, все участники живут в одном месте - деревня Универсиады. Так же есть общая огромная столовая, в которой представлена многонациональная кухня. Вход в деревню контролируется через пункты, где идентифицируется аккредитация, просвечиваются все сумки, а так же вытаскивается вся еда и вода.

chigirevavladachigirevavlada
I see it. I like it. I want it. I got it.
2035 отметок «Нравится»33 комментариевInstagram

А в отличии от Чемпионатов Мира и Европы, на Универсиаде и на Олимпийских Играх мы имеем возможность пообщаться не только со спортсменами представляющими водные виды спорта, но и с представителями других ассоциаций.

Подписчики поблагодарили Чигиреву за рассказ, а еще оценили снимки красавицы-спортсменки: «Вот это русалка!», «Вы самые лучшие!» и «Красота спасет мир».

chigirevavladachigirevavlada
Думаю мужчины достойны такого горяченького поздравления
2504 отметок «Нравится»57 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Василий Голубев отправился в Италию на переговоры по газомоторному топливу
Как в Ростове купить квартиру без посредников?
«Ростовское кольцо 2019»: определен точный маршрут пробега
Госпрограмма льготного автокредитования: клиенты ВТБ получат скидку 10 % от стоимости приобретаемой машины
Ветер крепчает: в Ростове-на-Дону снова стали падать деревья
В центре Ростова-на-Дону мужчины вручную подвинули иномарку, из-за которой образовалась пробка
«Ну красотка, нет слов!»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала атмосферный снимок
«Харизма, красота и сексуальность!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото в платье-халате
В Ростове-на-Дону на 24 маршрутах заработают терминалы для оплаты банковскими картами
Отключение света 5 марта 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Погода на неделю 4-10 марта 2019 в Ростове-на-Дону: потепление и небольшие осадки
В Ростове-на-Дону срочно требуется ремонт ограды парка Революции
В Ростове-на-Дону водитель разнес иномарку и сбежал с места аварии
В Батайске произошел крупный пожар на складе
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовский столкнулись две иномарки и пострадали четыре человека
В Волгодонске ухажер стащил ювелирные украшения из квартиры новой знакомой
В Ростове-на-Дону улицу Орбитальную хотят сделать четырехполосной
«Угнал, врезался в столб и заснул»: В Ростовской области посетитель кафе, не дождавшись такси, забрал чужое авто
В центре Ростова-на-Дону неизвестный сорвал с прохожего золотую цепь
«Поменяла тебя Москва»: Поклонники предрекают Басте скорое завершение карьеры
«Каждый сходит с ума по своему»: Ростовчанин проехал в ванной по городским улицам