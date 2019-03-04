«Вот это русалка!»: Пловчиха Влада Чигирева сразила поклонников фото купальнике на пляже в Бразилии

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-04T13:16:12+03:00

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От фото 24-летней синхронистки из Ростова-на-Дону Влады Чигиревой захватывает дух. Олимпийская чемпионка в Рио-2016 опубликовала в своем Инстаграм снимки, сделанные на пляже в Бразилии.

chigirevavlada А вот так мы радуемся наступившему выходному

На них восьмикратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы демонстрирует подписчикам свою идеальную фигуру. Каждое фото русской русалки так синхронисток называют поклонники, набирает тысячи лайков.

chigirevavlada И так, я прочитала все ваши сумасшедшие истории связанные с перелетами, а так же недолетами

А еще поделилась своими воспоминаниями об Универсиада в Казани, где принимала участие.

- Стартовали зимние игры Универсиады в Красноярске и это событие унесло меня в воспоминания 2013 года - первая «проба пера» в составе национальной сборной, - написала Влада в микроблоге. - Мало кто знает, но универсиада - это мероприятие сравнимое по организации с Олимпийскими Играми. Спортсменам выдается общая экипировка, в которой они обязаны ходить на протяжении всех соревнований, все участники живут в одном месте - деревня Универсиады. Так же есть общая огромная столовая, в которой представлена многонациональная кухня. Вход в деревню контролируется через пункты, где идентифицируется аккредитация, просвечиваются все сумки, а так же вытаскивается вся еда и вода.

chigirevavlada I see it. I like it. I want it. I got it.

А в отличии от Чемпионатов Мира и Европы, на Универсиаде и на Олимпийских Играх мы имеем возможность пообщаться не только со спортсменами представляющими водные виды спорта, но и с представителями других ассоциаций.

Подписчики поблагодарили Чигиреву за рассказ, а еще оценили снимки красавицы-спортсменки: «Вот это русалка!», «Вы самые лучшие!» и «Красота спасет мир».

chigirevavlada Думаю мужчины достойны такого горяченького поздравления

ИСТОЧНИК KP.RU