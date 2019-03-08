В центре Ростова-на-Дону автохам создал огромную пробку, двигаясь под «кирпич» по пер. Семашко

СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-08T12:19:49+03:00

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На очередного автохама пожаловались в соцсетях ростовчане, опубликовав фото внедорожника марки Mercedes (на иллюстрации он - слева, а справа, надо полагать, тот, кто решил не пропускать нарушителя), который пытается проехать по однополосному переулку Семашко в центре Ростова-на-Дону, где вот уже два года можно двигаться только в одном направлении — с севера на юг, то есть от Б. Садовой к Дону.

- Наглость некоторых водителей поражает, - рассказал очевидец. - А этот гражданин на «Мерседесе» (все произошло на перекрестке Семашко и Тургеневской) двигался со стороны набережной прямо под «кирпич». Моргал фарами и требовал пропустить его. Перекрыл дорогу и не хотел уезжать. Видимо, думал, что я пропущу его. В итоге, собралась большая пробка. Потом «царьку» надоело ждать, он сдал назад и уехал!

В ГИБДД отметили, что видели эту публикацию, номер автомобиля-нарушителя хорошо заметен, поэтому с установлением владельца транспортного средства проблем не возникло. По факту произошедшего проводится проверка, водителю «Мерседеса», который нарушил действие дорожного знака 3.1 «Проезд запрещен», в соответствии со статьей 12.16.3 КоАП РФ (езда против направления по однополосной дороге, где установлен «кирпич»), грозит штраф до 5000 рублей или лишение прав до полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU