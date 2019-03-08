Сексуальная кошечка: Мария Лиман в честь 8 Марта порадовала поклонников провокационным фото из Парижа
Звезда Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман, разумеется, не могла упустить возможности отметить очередным горячим фото Международный женский день — и опубликовала, надо полагать, в честь праздника провокационный снимок из Парижа, где она сейчас находится.
- Что ты видишь? - задала довольно двусмысленный вопрос красотка, позируя в откровенном нижнем белье.
Фотография Лиман собрала полтора десятка тысяч лайков и множество комментариев.
Новое фото, как обычно, вызвало бурное обсуждение поклонников. Фото: Instagram Марии Лиман.
- Скромность и страсть, красоту и вызов, - ответили ей одни.
- Невероятное красивое тело, холодный проникающий взгляд. Взрыв и одновременно тишина, - описали свои впечатления другие.
- Прекрасную, желанную женщину, - отметили третьи.
- Сексуальная кошечка! - резюмировали четвертые.
Впрочем, нашлись и те, кто разглядел-таки звезду, на фоне которой, собственно, и сделан кадр.
ИСТОЧНИК KP.RU