2019-03-08T14:08:14+03:00
Общество

Сексуальная кошечка: Мария Лиман в честь 8 Марта порадовала поклонников провокационным фото из Парижа

Звезда Playboy из Ростова-на-Дону игриво поинтересовалась, что именно они видят на этом снимке
Семён Иванов
Поделиться:
Красотка любит эпатировать своих подписчиков. Фото: Instagram Марии Лиман.Красотка любит эпатировать своих подписчиков. Фото: Instagram Марии Лиман.
Изменить размер текста:

Звезда Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман, разумеется, не могла упустить возможности отметить очередным горячим фото Международный женский день — и опубликовала, надо полагать, в честь праздника провокационный снимок из Парижа, где она сейчас находится.

- Что ты видишь? - задала довольно двусмысленный вопрос красотка, позируя в откровенном нижнем белье.

Фотография Лиман собрала полтора десятка тысяч лайков и множество комментариев.

Новое фото, как обычно, вызвало бурное обсуждение поклонников. Фото: Instagram Марии Лиман.

Новое фото, как обычно, вызвало бурное обсуждение поклонников. Фото: Instagram Марии Лиман.

- Скромность и страсть, красоту и вызов, - ответили ей одни.

- Невероятное красивое тело, холодный проникающий взгляд. Взрыв и одновременно тишина, - описали свои впечатления другие.

- Прекрасную, желанную женщину, - отметили третьи.

- Сексуальная кошечка! - резюмировали четвертые.

Впрочем, нашлись и те, кто разглядел-таки звезду, на фоне которой, собственно, и сделан кадр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как в «дореволюционное» время: ростовчане добились возврата больших автобусов на 22-й маршрут
В Ростовской области полиция накрыла крупный канал сбыта насвая
В центре Ростова-на-Дону автохам создал огромную пробку, двигаясь под «кирпич» по пер. Семашко
В Ростове-на-Дону в мае откроется самый большой в регионе зал для художественной гимнастики
Ростовских чиновниц с 8 Марта поздравил певец Сергей Лазарев, который представит Россию на Евровидении-2019
В Ростове-на-Дону проезд в маршрутках до «Меги» и по другим пригородным направлениям может вырасти
10 марта возле "Ростов-Арены" ограничат движение из-за футбольного матча
Платки, кошельки, нижнее белье: что ростовчане покупают в сети к 8 Марта
Игроки "Ростов" поздравили женщин с 8 Марта, раздав билеты на матч
Просто, удобно и выгодно: Пять миллионов «Мультикарт» оформили клиенты ВТБ
Гарантийный фонд провел первую сделку с АО Банк «СМП»
УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса