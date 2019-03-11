Ростовская область оказалась на 41-м месте в России по уровню зарплат преподавателей

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-11T10:33:21+03:00

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Только 4,8 процента работников сферы образования в Ростовской области получают зарплату выше 50 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании РИА «Рейтинг».

Для сравнения: в Москве доля обеспеченных таким доходом педагогов составляет 59,5 процента (что логично: там сосредоточены многие вузы, плюс сама столица страны — богатый регион, способный делать приличные доплаты преподавателям), на Чукотке — почти половина, чуть меньше — в Ямало-Ненецком АО, Магадане и на Камчатке.

В аутсайдерах рейтинга - северокавказские республиках (Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Чечня, где тех, кто получается 50 тысяч и выше, меньше одного процента), а также в Тамбовской области, Дагестане, Калмыкии, Костромской области, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Брянской области.

Донской регион в этом списке — в середине, 41-е место из 85-ти. Это означает, что зарплатой выше средней по субъекту Федерации (29,98 тысячи рублей) могут похвастаться чуть больше четверти работников образовательной сферы, а почти у половины ежемесячная получка - не более 15 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU