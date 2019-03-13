2019-03-13T17:39:26+03:00
Общество

«Просто богиня!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова раскрыла секрет идеальной фигуры

И поделилась с поклонниками лайфхаками правильных занятий спортом
ГОШЕВ Игорь
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Красавица не стесняется показывать, какой была десять лет назад. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Красавица не стесняется показывать, какой была десять лет назад. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова - обладательница идеальной фигуры. Уроженка Ростовской области частенько демонстрирует свои выдающиеся части тела в Инстаграм. С такими формами модель в свое время не только завоевала титул самой красивой девушки страны, но и попала в группу «ВИА Гра». А после отправилась в сольное плаванье. На этот раз она поделилась рецептом идеальной фигуры со всеми своими подписчиками.

- Заниматься кардио целый час или хотя бы 40 минут очень полезно, особенно для купальника, - рассказала Татьяна. - Но даже мне бывает сложно заставить себя: уныло.

kottovakottova
Время для запаха какао, глинтвейнов, ванильных свеч и мандаринов.
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И поделилась лайфхаком, как сделать из монотонной тренировки нескучную: по 15 минут на беговой дорожке, эллипсоиде, степпере и велосипеде. Причем сама модель делает все это под зажигательную латиноамериканскую музыку, а также смотрит клипы и концерты звезд мировой величины.

- Главное сочетать приятное с полезным - то, что нас вдохновляет с тем, что нас совершенствует, - такими словами красавица завершила свой пост.

А поклонники в свою очередь поблагодарили ее за советы и похвалили «Просто богиня!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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