2019-03-14T12:18:44+03:00
Общество

В Ростовской области в марте пройдут пять рейдов по выявлению должников за рулем

В феврале таким образом собрали 620 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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В феврале таким образом собрали 620 тысяч рублей.В феврале таким образом собрали 620 тысяч рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростовской области весь март планируют проводить рейды, цель которых - выявить должников за рулем. Об этом сообщили в правительстве региона. Известно, что таким образом только в феврале собрали 620 тысяч рублей. Задолженность погашена по 63 исполнительным производствам, а также наложен арест на 19 авто.

Как рассказали в Центре безопасности дорожного движения, схема выявления нарушителей выглядит следующим образом: в транспортном потоке с помощью комплексов фотовидеофиксации будут выявлять машины, хозяева которых имеют долги по неоплаченным штрафам, алиментам, а также коммунальным платежам, по налоговым сборам и другим видам задолженностей. Их будут останавливать прямо на дороге инспекторы ДПС. Сообщается, что кроме них в этой работе будут задействованы судебные приставы и чиновники регионального минтранса.

Ближайшие рейды планируют провести 15, 20, 22, 27 и 29 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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