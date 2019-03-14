В марте на помощь малоимущим Ростовской области выделено 54 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:15 2019-03-14T16:44:39+03:00

Поддержат тех, кто особенно нуждается в деньгах

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Стала известна сумма, которая пойдет на поддержку ростовчан, находящихся за чертой бедности. Для оказания адресной социальной помощи в марте выделено свыше 54 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал губернатор донского края Василий Голубев.

- Всего с начала этого года на выплату такой помощи направлено около 65 миллионов рублей. Финансовую поддержку получили почти семь тысяч семей Ростовской области, - сообщили в региональном правительстве.

Напомним, получить статус малоимущего жители донского региона могут при соблюдении ряда условий, в частности, среднедушевой доход семьи (гражданина) должен быть ниже регионального прожиточного минимума, при этом трудоспособные члены семьи обязаны иметь постоянную работу или стоять на учете в центре занятости. К слову, на данный момент в Ростовской области прожиточный минимум составляет 9657 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU