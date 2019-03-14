В марте на помощь малоимущим Ростовской области выделено 54 млн рублей
Стала известна сумма, которая пойдет на поддержку ростовчан, находящихся за чертой бедности. Для оказания адресной социальной помощи в марте выделено свыше 54 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал губернатор донского края Василий Голубев.
- Всего с начала этого года на выплату такой помощи направлено около 65 миллионов рублей. Финансовую поддержку получили почти семь тысяч семей Ростовской области, - сообщили в региональном правительстве.
Напомним, получить статус малоимущего жители донского региона могут при соблюдении ряда условий, в частности, среднедушевой доход семьи (гражданина) должен быть ниже регионального прожиточного минимума, при этом трудоспособные члены семьи обязаны иметь постоянную работу или стоять на учете в центре занятости. К слову, на данный момент в Ростовской области прожиточный минимум составляет 9657 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU