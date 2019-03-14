В Ростове-на-Дону перекроют несколько улиц

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-14T16:40:05+03:00

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Департамент автодорог и организации дорожного движения распространил официальное сообщение о перекрытии ряда улиц в донской столице. В частности, в связи с проведением водопроводной линии по площади Народного Ополчения с 4 апреля на месяц будет ограничено движение на участке от Ярослава Галана до створа до №4 по Шеболдаева. Также автомобили не смогут проехать (до 4 мая) по северной стороне Нансена - от дома №111 до №135.

А из-за строительства новых сетей наружного освещения будет временно ограничено движение транспорта с 3 апреля по 31 мая (частично по правой полосе на период производства работ) по следующим дорогам:

- ул. 1-я Луговая от ул. Пойменная до ул. 2-я Луговая;

- ул. Доватора от №146ж до №164;

- ул. 5-й проезд Доватора;

- ул. Шоссейная от №49а до ул. Пойменная;

- ул. Пескова от ул. Малиновского до пер. Машиностроительный;

- пер. Машиностроительный от ул. Пескова до пр. Стачки;

- ул. Малиновского от №164 до №228;

- ул. Зрелищная от ул. Особенная до ул. Вавилова;

- ул. Вавилова от ул. Особенная до ул. Сосновая;

- бул. Комарова (северная) от пр. Космонавтов до ул. Севанской;

- ул. Особенная от ул. Вавилова до ул. Заречная.

ИСТОЧНИК KP.RU