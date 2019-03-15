ЕС включил в санкционный список командующего ЮВО Александра Дворникова

СЕГОДНЯ 15:52 2019-03-15T15:53:56+03:00

Изменить размер текста: A A

ЕС добавил в свой персональный санкционный перечень еще восемь россиян, ответственных, по мнению Европейского союза, за инцидент с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.

Под ограничительные меры попали: начальник Погрануправления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю капитан 1-го ранга Руслан Ромашкин, начальник отдела береговой охраны ПУ ФСБ РФ по Крыму капитан 1-го ранга Андрей Шеин, начальник службы в Керчи пункта управления ФСБ РФ по Крыму капитан 2-го ранга Алексей Шатохин, а также командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников и еще трое его подчиненных - командиры пограничных сторожевых кораблей «Дон» и «Изумруд» Алексей Саляев и Андрей Шипицин и командир малого противолодочного корабля «Суздалец» Сергей Щербаков.

Попадание в этот «черный список» означает, что лицам, фигурирующим в нем, запрещен въезд в страны Евросоюза и доступ к его банковской системе.

Сам инцидент, напомним, произошел 25 ноября прошлого года, когда российские пограничники задержали три украинских корабля с 24 членами их экипажей, которые незаконно пересекли морскую границу РФ. Все они арестованы до апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU