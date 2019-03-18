2019-03-18T10:35:25+03:00
Общество

Ростовские таможенники задержали посылки с контрабандными препаратами для набора мышечной массы

В отношении получателей запрещенных лекарственных средств возбудили уголовные дела
Ольга ГОПАЛО
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Ростовские таможенники задержали посылки, в которых оказались запрещенные препараты.Ростовские таможенники задержали посылки, в которых оказались запрещенные препараты.Фото: Николай КРИВИЧ
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Ростовские таможенники задержали посылки, в которых оказались запрещенные препараты. Об этом сообщили в Южном таможенном управлении. Известно, что речь идет о контрабандных поставках сильнодействующих веществ из Белоруссии. Они находились в посылках для ростовчанина и гостя из Украины.

В итоге, в отношении получателей международных почтовых отправлений возбуждены уголовные дела «Контрабанда сильнодействующих веществ». Еще одна похожая посылка была обнаружена и в городе Шахты.

- Гражданин заказал в Республике Беларусь сильнодействующие вещества, - рассказали в ЮТУ. - В ходе следственных мероприятий мужчина пояснил, что купил их для набора мышечной массы.

Напомним, список сильнодействующих веществ, утвержден постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 года № 964. И все лекарственные формы, какими бы фирменными (торговыми) названиями они не обозначались, в состав которых входят перечисленные в том списке вещества даже в сочетании с фармакологическими неактивными компонентами, являются сильнодействующими. Ввоз их в Россию осуществляется только при наличии документов, подтверждающих назначение врачом. А подтверждающие документы должны содержать сведения о названии и количестве назначенного препарата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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