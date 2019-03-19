2019-03-19T11:46:35+03:00
Общество

Жительница Ростова-на-Дону отправила в колонию бандероли с запрещенными телефонами

Женщине грозит крупный штраф
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Запрещенные предметы изъятыЗапрещенные предметы изъятыФото: ГУФСИН по РО
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Служба исполнения наказания сообщила о задержании двух бандеролей, которые пришли на имя осужденного, находящегося в исправительной колонии № 2.

- При досмотре сотрудники исправительной колонии обнаружили: 10 зарядных блоков мобильных устройств, 9 USB кабелей, 5 мобильных телефонов, 6 сим-карт сотового оператора, 2 пары наушников и смарт-часы, - пояснили в ГУФСИН по Ростовской области.

Нарушительницу правил, а осужденным запрещено пользоваться сотовыми телефонами, грозит крупный штраф. В ближайшее время его назначит суд.

Напомним, ранее в следственный изолятор Таганрога на имя арестованного по уголовному делу по факту хранения наркотиков пришла посылка с иконой. Во время осмотра сотрудники обнаружили в деревянном корпусе мобильный телефон и зарядное устройство. Запрещенные предметы изъяли, а отправителя посылки нашли и оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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