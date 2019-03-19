2019-03-19T13:17:58+03:00
Происшествия

Под Ростовом мужчина похитил из теплицы тысячу тюльпанов

Пока полиция его искала, мужчина успел все продать
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Аксае под следствием оказался 24-летний сотрудник предприятия, которое занимается выращиванием цветов. Согласно официальной версии правоохранительных органов, он похитил около тысячи тюльпанов.

- В отдел обратился директор предприятия, который пояснил, что утром не обнаружил большого количества цветов, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области.

Выяснилось, что злоумышленник из числа сотрудников - работает подсобным рабочим. В течение суток хитрец выносил цветы с контейнерами и прятал в укромном месте, а после окончания рабочего дня ушел домой. Ночью вернулся, перелез через забор и вынес почти тысячу тюльпанов.

Пока его искали, он успел все продать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, на время расследования которого с него взята подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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