Под Ростовом мужчина похитил из теплицы тысячу тюльпанов
В Аксае под следствием оказался 24-летний сотрудник предприятия, которое занимается выращиванием цветов. Согласно официальной версии правоохранительных органов, он похитил около тысячи тюльпанов.
- В отдел обратился директор предприятия, который пояснил, что утром не обнаружил большого количества цветов, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области.
Выяснилось, что злоумышленник из числа сотрудников - работает подсобным рабочим. В течение суток хитрец выносил цветы с контейнерами и прятал в укромном месте, а после окончания рабочего дня ушел домой. Ночью вернулся, перелез через забор и вынес почти тысячу тюльпанов.
Пока его искали, он успел все продать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, на время расследования которого с него взята подписка о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU