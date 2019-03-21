В Морозовске наказали чиновников из-за злоупотреблений с жильем детей-сирот

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-21T13:46:29+03:00

Один чиновник уже уволен

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Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о проверке работы администрации Морозовского района, которая закончилась большими неприятностями для местных чиновников.

- Вскрыты факты злоупотребления служебными обязанностями со стороны должностных лиц при обеспечении жильем детей-сирот, - пояснили в надзорном ведомстве.

На данный момент известно о возбуждении уголовного дела по факту халатности, уволен начальник отдела по строительству, капитальному ремонту и жилищных программ, по представлению прокуратуры привлечена к дисциплинарной ответственности заместитель главы района.

Напомним, накануне стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении мэра Пролетарска, которого заподозрили в служебном подлоге. Он приказал перевести 1 млн рублей муниципальному предприятию за работы по благоустройству, которые фактически не проводились. Расследованием обстоятельств занялся региональный следком.

ИСТОЧНИК KP.RU