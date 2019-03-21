2019-03-21T14:47:28+03:00
Общество

Забег «Ростовское кольцо — 2019» в Ростове-на-Дону: дистанция, когда и во сколько

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдет забег «Ростовское кольцо — 2019»
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдет забег «Ростовское кольцо — 2019».Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдет забег «Ростовское кольцо — 2019».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Забег «Ростовское кольцо - 2019» в Ростове-на-Дону: дистанция, когда и во сколько. Как рассказали в региональном правительстве, спортивное мероприятие состоится 21 апреля. Единое место старта для всех участников - Театральная площадь, время начала пробега 09:00. Но для участия в нем необходимо пройти регистрацию и получить стартовый номер заранее.

Известно, что общая протяженность маршрута составит 40 километров. Он будет проходить по главным улицам города. Запланированы пять остановок для отдыха, а первый отрезок будет длиной в семь километров для участников с различной подготовкой.

По словам замгубернатора РО Игоря Гуськова, многие, выходя на старт, ставят себе конкретную цель: одни считают победой просто преодолеть дистанцию, другие стремятся пробежать лучше, чем на предыдущем забеге и установить свой личный рекорд. При этом главная задача - вовлечь в массовый спорт как можно больше жителей Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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