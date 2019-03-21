2019-03-21T15:17:52+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону волонтеры-медики стали донорами костного мозга

Такой поступок, возможно, спасет кому-то жизнь
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону сразу несколько волонтеров-медиков решили стать донорами костного мозга. Фото: ГОПАЛО ОльгаВ Ростове-на-Дону сразу несколько волонтеров-медиков решили стать донорами костного мозга. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В Ростове-на-Дону сразу несколько волонтеров-медиков решили стать донорами костного мозга. Известно, что в общей сложности, кровь сдали 15 человек.

Как рассказала региональный министр здравоохранения Татьяна Быковская, частота совпадений по генетическому коду редка: одна на десять тысяч, но спасти чью-то жизнь может помочь каждый челове. При этом, чем больше людей будет в регистре, тем быстрее врачи смогут найти подходящего донора для того пациента, кому по жизненным показаниям нужна пересадка костного мозга.

К слову, доноромможет стать любой человек в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний. Сдать кровь на типирование можно в областной станции переливания крови. Она расположена на улице Ченцова. При себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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