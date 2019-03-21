«Фигура атом»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото в купальнике

СЕГОДНЯ 16:48 2019-03-21T16:48:20+03:00

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В Инстаграм «Мисс Россия» Татьяны Котовой жарко. Причина тому - летнее фото, которое опубликовала уроженка Ростовской области на своей странице. На снимке модель в откровенном купальнике, который выгодно подчеркивает достоинства ее фигуры.

- Все ближе расцвет весны и начало лета, – написала под фото модель. А еще весь мир отмечает День счастья. Так что постараемся прямо сейчас вспомнить о чем-нибудь очень хорошем и почувствовать радость.

Многие поддержали блондинку: «Очень важно радоваться каждому дню».

kottova Сегодня необычный день

- Грация, идеал! Фигура огонь, - написал один из Интернет-пользователей.

- Вы очень красивая женщина, очень уважаю вас, - сообщил житель Казахстана.

Были и такие комментарии: «Фигура атом», «Шикарная внешность», «Счастье и радость бьют ключом», « Какое фото солнечное, летнее, класс!».

- Если бы красота была преступлением, тебе бы дали пожизненное, - заключил еще один фанат модели.

Пост Татьяны за несколько часов собрал почти 27 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU