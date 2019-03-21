«Спешим в спорт зал»: Виктория Лопырева опубликовала неприглядные фото с мужем

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-21T16:59:03+03:00

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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева опубликовала сразу несколько снимков, на которых она и отец ее ребенка идут по солнечному Майами. При этом, сделаны они без каких либо обработок, а рассмотрев их повнимательнее видно: модель еще не до конца пришла в форму после родов. В принципе, оно и понятно - Виктория стала мамой всего чуть больше месяца назад, а врачи не рекомендуют так рано заниматься спортом. В итоге, снимок со своим избранником Лопырева подписала с юмором:

- Лиса Алиса и Кот Базилио спешат в спорт зал. Холосенькие, правда?

lopyrevavika Лиса Алиса и Кот Базилио спешат в спорт зал. Холосенькие, правда?

И, надо сказать, на смену хейтерам пришли истинные фанаты внешности модели, которые за ее фирменной улыбкой не стали дотошно вглядываться в складочки на теле.

В числе их комментариев: «Счастья Вам огромного и бесконечного!!», «Вы знаете, мне все равно что про Вас пишут!!! Полюбила Вас давно и навечно», «Счастливая пара. От вас идет такой позитив!»

- Вы красивая, с легким характером. Такие люди счастливые, - написала одна из Интернет-подписчиц Инстаграма Лопыревой.

ИСТОЧНИК KP.RU