2019-03-21T16:59:03+03:00
Общество

«Спешим в спорт зал»: Виктория Лопырева опубликовала неприглядные фото с мужем

Поклонники за счастливой улыбкой модели не стали рассматривать лишние кило после родов
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Виктория чуть больше месяца назад стала мамой. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Виктория чуть больше месяца назад стала мамой. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
Изменить размер текста:

Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева опубликовала сразу несколько снимков, на которых она и отец ее ребенка идут по солнечному Майами. При этом, сделаны они без каких либо обработок, а рассмотрев их повнимательнее видно: модель еще не до конца пришла в форму после родов. В принципе, оно и понятно - Виктория стала мамой всего чуть больше месяца назад, а врачи не рекомендуют так рано заниматься спортом. В итоге, снимок со своим избранником Лопырева подписала с юмором:

- Лиса Алиса и Кот Базилио спешат в спорт зал. Холосенькие, правда?

lopyrevavikalopyrevavika
Лиса Алиса и Кот Базилио спешат в спорт зал. Холосенькие, правда?
62958 отметок «Нравится»936 комментариевInstagram

И, надо сказать, на смену хейтерам пришли истинные фанаты внешности модели, которые за ее фирменной улыбкой не стали дотошно вглядываться в складочки на теле.

В числе их комментариев: «Счастья Вам огромного и бесконечного!!», «Вы знаете, мне все равно что про Вас пишут!!! Полюбила Вас давно и навечно», «Счастливая пара. От вас идет такой позитив!»

- Вы красивая, с легким характером. Такие люди счастливые, - написала одна из Интернет-подписчиц Инстаграма Лопыревой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следком подтвердил существование склада вещей жертв авиакатастрофы в Ростове-на-Дону
В Азове назовут улицу в честь освободителя города Владимира Этуша
Дончане выбирают название военного музея на "Самбекских высотах"
В Ростовской области у 200 тысяч электрических счетчиков истекает срок поверки
«Похожи - не похожи»: «Миссис Россия» Полина Диброва показала свою маму
«Красивые у тебя лимоны»: Поклонники оценили откровенный наряд звезды Playboy Марии Лиман
«Фигура атом»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото в купальнике
В Ростове возможно подорожание на рынке жилой недвижимости
Москву и Ростов-на-Дону свяжет речной круизный лайнер
В Ростове-на-Дону волонтеры-медики стали донорами костного мозга
Забег «Ростовское кольцо — 2019» в Ростове-на-Дону: дистанция, когда и во сколько
В Морозовске наказали чиновников из-за злоупотреблений с жильем детей-сирот