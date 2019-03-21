«Красивые у тебя лимоны»: Поклонники оценили откровенный наряд звезды Playboy Марии Лиман
Сексапильная брюнетка из Ростова-на-Дону Мария Лиман поделилась со своей армией поклонников рецептом счастья, опубликовав откровенное фото. На нем модель держит в руках лимоны, а из одежды на ней только легенький купальник.
- Счастье не в лимонах, - написала Мария.
Поклонники поддержали диалог.
- А в количестве, - предположил один из Интернет-поклонников.
- Счастье не в лимонах, счастье в Лимане, - решил попытать счастье другой.
Были и такие варианты: «Хороший урожай, однако. Пора бы уже собирать», «Да, счастье, это чтобы ты их приносила!», «Счастье когда рядом есть родные и любимые».
Пост Марии набрал больше десяти тысяч лайков. Напомним, Лиман стала известна после того, как появилась в календаре популярного мужского журнала Playboy. С тех пор ее часто приглашают на ток-шоу и даже в сериалы. Но цель модели - Голливуд.
ИСТОЧНИК KP.RU