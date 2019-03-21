«Похожи - не похожи»: «Миссис Россия» Полина Диброва показала свою маму
«Миссис Россия» Полина Диброва поделилась фотографией своей мамы. На снимке модель и жена известного телеведущего, которая родила ему троих детей, изображена вместе с ней.
- Мама, - представила она родительницу. - Похожи мы? И добавила: «Мама красит волосы под меня».
Поклонники не поверили своим глазам:
- Я вас то не узнала,не говоря уже о схожести с мамой! - честно призналась подписчица.
- Это мама? Сестра, подруга... Вот это да! - написала другая. - Да и классно, что не похожи! Никого ни с кем зато не сравнят!
- У мамы глаза совсем не накрашены, сложно сказать, - высказалась третья.
- Ирина невероятная красотка и очень приятная женщина. Вообщем-то, у вас это семейное. Девчонки-зажигалки, - написала свое мнение знакомая семьи.
В общем и целом мнения поклонников разделились. Но большинство подписчиков уверены: «Каждая красавица по-своему».
ИСТОЧНИК KP.RU