«Похожи - не похожи»: «Миссис Россия» Полина Диброва показала свою маму

СЕГОДНЯ 17:36 2019-03-21T17:36:31+03:00

Ростовчанку называют одной из самых красивых женщин нашей страны. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.

И спросила: есть ли между ними сходство

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«Миссис Россия» Полина Диброва поделилась фотографией своей мамы. На снимке модель и жена известного телеведущего, которая родила ему троих детей, изображена вместе с ней.

- Мама, - представила она родительницу. - Похожи мы? И добавила: «Мама красит волосы под меня».

Поклонники не поверили своим глазам:

- Я вас то не узнала,не говоря уже о схожести с мамой! - честно призналась подписчица.

- Это мама? Сестра, подруга... Вот это да! - написала другая. - Да и классно, что не похожи! Никого ни с кем зато не сравнят!

polinadibrova Мама. Похожи мы?

- У мамы глаза совсем не накрашены, сложно сказать, - высказалась третья.

- Ирина невероятная красотка и очень приятная женщина. Вообщем-то, у вас это семейное. Девчонки-зажигалки, - написала свое мнение знакомая семьи.

В общем и целом мнения поклонников разделились. Но большинство подписчиков уверены: «Каждая красавица по-своему».

ИСТОЧНИК KP.RU