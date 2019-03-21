В Ростовской области у 200 тысяч электрических счетчиков истекает срок поверки

СЕГОДНЯ 17:52 2019-03-21T17:52:22+03:00

На Дону подсчитали: у 196 тысячи счетчиков электричества в домах и квартирах жителей Ростовской области истекает срок поверки. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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На Дону подсчитали: у 196 тысячи счетчиков электричества в домах и квартирах жителей Ростовской области истекает срок поверки. Как рассказали в правительстве региона, энергетики сейчас актуализируют свою базу данных клиентов. Для ее уточнения были направлены квитанции с просьбой: в случае несоответствия данных, сообщить корректный срок поверки.

- В рамках реализации ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений» индивидуальные приборы учета электроэнергии подлежат периодической поверке, - озвучил первый замминистра промышленности и энергетики региона Андрей Савельев. - Поверка счетчика - это ряд мероприятий, которые позволяют определить достоверность показаний, в среднем она проводится один раз в 16 лет.

К слову, первые три месяца после истечения срока поверки начисления осуществляются «по среднему», а в дальнейшем расчет будет производиться из норматива потребления с применением повышающего коэффициента. Это существенно может увеличить затраты владельцев недвижимости на электроэнергию.

Чтобы узнать, не наступил ли срок поверки счетчика, жителям нужно обратить внимание на информацию, размещенную в нижней части квитанции, и, в случае необходимости, сообщить корректный срок поверки счетчика.

Завершить актуализацию базы счетчиков энергетики планируют до 1 мая.

КОНКРЕТНО

Что делать, если срок поверки счетчика уже наступил

Необходимо вызвать специалиста обслуживающей организации для снятия показаний и демонтажа счетчика, доставить его в аккредитованное в области метрологии учреждение, там прибор учета обследуют и по результатам выдадут свидетельство о пригодности или непригодности счетчика к дальнейшей эксплуатации. При получении положительного заключения прибор учета необходимо снова ввести в эксплуатацию в присутствии специалиста-энергетика. А если счетчик оказался непригодным, то необходимо приобрести новый. Средняя стоимость поверки счетчика – 800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU