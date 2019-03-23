2019-03-23T11:12:58+03:00
Общество

Житель Украины спрятал семь блоков сигарет на месте, где расположена подушка безопасности в авто

Нарушителя задержали таможенники на границе в Ростовской области
Ольга ГОПАЛО
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В месте расположения пассажирской подушки безопасности были спрятаны семь блоков сигарет. Фото: ЮТУ.В месте расположения пассажирской подушки безопасности были спрятаны семь блоков сигарет. Фото: ЮТУ.
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В Ростовской области на российско-украинской границе внимание таможенников привлек автомобиль марки «Фольксваген Пассат». Инцидент произошел в многостороннем пункте пропуска «Донецк». Машина направлялась со стороны незалежной.

Известно, что гражданин соседнего государства не подавал таможенную декларацию, в которой были бы сведения о товарах, подлежащих таможенному декларированию. Однако при сканировании его автомобиля, таможенники нашли нехарактерное затемнение в области передней панели приборов.

Как рассказали в Южном таможенном управлении, в месте расположения пассажирской подушки безопасности были спрятаны семь блоков сигарет. Еще один блок открыто лежал на заднем сиденье автомобиля. В общей сложности, нарушитель пытался провезти 1600 сигарет, что превышает установленную таможенным законодательством норму.

По данному факту возбуждено административное дело. Товар изъят, а мужчине грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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