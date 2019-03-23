2019-03-23T14:59:11+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону полицеские раскрыли серию краж из машин в центре города

Злоумышленник разбивал стекло у автомобилей, забирал деньги и ценности
Ольга ГОПАЛО
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Злоумышленник разбивал стекло, забирал деньги и ценности.Злоумышленник разбивал стекло, забирал деньги и ценности.Фото: Николай КРИВИЧ
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В Ростове-на-Дону полицейские раскрыли серию краж из автомобилей, которые были припаркованы в центре города. Все началось с заявления ростовчанки, которая сообщила стражам порядка: из ее машины марки «Тойота» неизвестный стащил 70 тысяч рублей и мобильный телефон. Перед этим злоумышленник разбил стекло авто. Машина находилась в Кировском районе донской столицы.

По горячим следам полицейским удалось задержать подозреваемого. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, им оказался 23-летний ростовчанин. По предварительным данным, задержанный полицейскими мужчина совершил восемь краж. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.

В отношении подозреваемого уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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